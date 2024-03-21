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В Ростове с 25 марта ограничат движение транспорта по улице Всесоюзной

В Ростове с 25 марта ограничат движение транспорта по улице Всесоюзной
В Железнодорожном районе Ростова с 25 марта ограничат движение транспорта. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Водители не смогут свободно проехать по улице Всесоюзной. Трудности возникнут на отрезке от переулка Мартыновского до переулка Молодогвардейского. Там в течение месяца будет идти строительство канализационного коллектора.

Для автомобилистов на участке введут реверсивное движение. Ограничения будут действовать минимум по 22 апреля.

После начала прокладки труб улица Всесоюзная может превратиться в один большой затор. Водителям рекомендуется заранее продумать пути объезда.
Фото: DonDay.ru/ Администрация Ростова
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