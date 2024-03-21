В Ростове с 25 марта ограничат движение транспорта по улице Всесоюзной

Фото: DonDay.ru/ Администрация Ростова

В Железнодорожном районе Ростова с 25 марта ограничат движение транспорта. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.Водители не смогут свободно проехать по улице Всесоюзной. Трудности возникнут на отрезке от переулка Мартыновского до переулка Молодогвардейского. Там в течение месяца будет идти строительство канализационного коллектора.Для автомобилистов на участке введут реверсивное движение. Ограничения будут действовать минимум по 22 апреля.После начала прокладки труб улица Всесоюзная может превратиться в один большой затор. Водителям рекомендуется заранее продумать пути объезда.