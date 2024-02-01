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В Ленинском районе Ростова с 3 февраля ограничат движение транспорта

В Ленинском районе Ростова с 3 февраля ограничат движение транспорта
На нескольких улицах Ленинского района Ростова ограничат движение транспорта. Меры будут действовать четыре с половиной месяца — с 3 февраля по 15 июня.

Водители не смогут проехать по улице Зоологической — от строения № 3 до улицы Футбольной. Также дорога будет частично перекрыта по самой Футбольной — от улицы Саратовской до улицы Курской.

Ограничения коснутся участка улицы Липецкой — от улицы Полянской до улицы Футбольной. Трудности с проездом возникнут на улице Локомотивной — от улицы Самойловской до улицы Мечникова, а также рядом с домом № 25 на улице Воронежской.

Причиной неудобств станут производственные работы по строительству канализационного коллектора. Водителям рекомендуется заранее продумать пути объезда, чтобы не потерять в дороге много времени.
Фото: Ростов.ру
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