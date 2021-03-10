В Ростове рядом с проспектом 40-летия Победы появятся 187 парковочных мест

В донской столице в микрорайоне Александровка появятся 187 дополнительных парковочных мест. Об этом сообщили на совещании администрации по благоустройству города.Примерно 200 деревьев на этой территории будут спилены из-за аварийного состояния. На их месте власти планируют построить и оборудовать парковочные места. Многих жителей удивило такое решение, в том числе и участников общественного движения «Городской патруль». Его представители отправили письмо главе ЖКХ с просьбой пересмотреть решение.Спустя время им пришел ответ. В нем было сказано, что для повторного обследования деревьев будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут специалисты из Ботанического сада ЮФУ. Обследования деревьев пройдут по всем правилам - весной, в период вегетации растений.