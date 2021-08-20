Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове решили отпраздновать День города

В Ростове решили отпраздновать День города
В донской столице все же пройдет День города. Власти передумали отменять праздник и решили провести ряд мероприятий 11 сентября. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Праздник пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Из представленной программы следует, что концерты, конкурсы, различные выставки и другие мероприятия будут организованы на открытом воздухе в Левобережном парке, парках Горького, 1-го Мая и на других площадках.

Ежегодный гала-концерт на Театральной площади все-таки отменят из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в городе и области остается напряженной. Ростов по-прежнему остается лидером среди городов и районов по ежедневному приросту заболевших.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.