В Ростове решили отпраздновать День города

В донской столице все же пройдет День города. Власти передумали отменять праздник и решили провести ряд мероприятий 11 сентября. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.Праздник пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Из представленной программы следует, что концерты, конкурсы, различные выставки и другие мероприятия будут организованы на открытом воздухе в Левобережном парке, парках Горького, 1-го Мая и на других площадках.Ежегодный гала-концерт на Театральной площади все-таки отменят из-за рекомендаций Роспотребнадзора.Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в городе и области остается напряженной. Ростов по-прежнему остается лидером среди городов и районов по ежедневному приросту заболевших.