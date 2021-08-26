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В Таганроге разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину.

В Таганроге разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину.

В Таганроге разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину. Вячеслав Сподневский сутки не выходит на связь с родными.

Пенсионер живет на улице Менделеева. 27 августа во второй половине дня он вышел из собственного дома и не вернулся. Родственники не знают, куда он мог направиться. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерским отрядам. Осложняет ситуацию то, что мужчина нуждается в помощи медиков и, возможно, потерял память. Также он хромает на одну ногу.

У Вячеслава Сподневского рост - 170 сантиметров, седые волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи был одет в черно-белую футболку, джинсы, обут в туфли коричневого цвета. При себе у него был синий пакет.

Если вы видели или вам что-нибудь известно о местонахождении мужчины, просим звонить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-52-52.

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