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В Ростове развернут дополнительные койки для зараженных COVID-19

В Ростове развернут дополнительные койки для зараженных COVID-19

В Ростове развернут дополнительные койки для зараженных коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию сообщили в городском управлении здравоохранения 24 августа.

Новые места для пациентов появятся в переулке Богатяновском на базе городской больницы № 4. В настоящее время она уже рассчитана на 200 больных, но планируют добавить еще 100 мест. При этом жители, которые изначально были прикреплены к данному медучреждению, продолжат получать помощь врачей на базе поликлиники № 10 на улице Чехова, 17.

Власти вынуждены разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19 в связи с ростом числа зараженных в сутки. Несмотря на введенные меры, количество заболевших в Ростове растет с каждым днем.

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