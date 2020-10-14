Еще одну больницу в Ростове перепрофилировали для больных с подозрением на коронавирус
В Ростове открылся еще один инфекционный стационар. Об этом 16 октября рассказал глава донской столицы Алексей Логвиненко на своей странице в Инстаграме.
Инфекционный стационар появился на месте круглосуточного стационара терапевтического и неврологического отделений городской больницы №6. На первом этапе пока доступно 75 коек.
В ходе подготовки корпус подготовили к приему пациентов с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности, а медперсонал прошел инструктаж и обучение.
Власти города также планируют передать дополнительные машины в поликлиники для работы участковых врачей на вызовах и кабинетов неотложной помощи.
Напомним, в Ростовской области до 16 октября были сформированы 2664 ковидные койки, из которых пациенты заняли 2060 (77%).
Из-за растущего количества новых зараженных в донском регионе увеличивают коечный фонд. Так, с 12 числа сформировали дополнительные койки в Зверево и Таганроге. В Морозовском районе открыт госпиталь на 30 коекчных мест, а в Неклиновском - на 20.
Ранее на базе ростовской областной клинической больницы был открыт госпиталь на 400 коек. Однако министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская не исключает его пополнения еще 50 койками в связи с ростом заболеваний COVID-19. В ростовском ковидном госпитале на базе горбольницы №20 уже планируют развернуть дополнительные 200 коек. В крайнем случае, если ситуация с опасным вирусом ухудшится, госпиталь для больных с подозрением на короновирус может появиться и на территории «Донэкспоцентра».
Однако перепрофилирование больниц в ковидные госпитали не дает значимых результатов. Количество новых заболевших растет с каждым днем, а ситуация начинает выходить из-под контроля.