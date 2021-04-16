На Дону шествие «Бессмертного полка» состоится в онлайн-формате

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Ростовской области в онлайн. Формат международного движения изменили из-за пандемии COVID-19, сообщил координатор движения Андрей Кудряков.- Мы вновь лишены возможности отметить День Победы привычным полюбившимся нам образом. Наш Полк, увы не пройдёт привычным маршрутом по улицам наших городов и станиц, - написал Андрей Кудряков. - Но никто не помешает принять участие в шествии «Бессмертного полка» в онлайн-формате.Мероприятие состоится 9 мая в 15 часов. Подавать заявки на участие можно на сайте polkrf.ru. Не исключено, что акцию удастся провести очно 24 июня. В прошлом году из-за COVID-19 на эту дату переносили парад Победы.Акцию «Бессмертный полк» проводят в России с 2012 года. Эта акция призвана поддержать память о защитниках Отечества от фашистов. Во время шествия люди несут портреты своих предков, которые воевали или помогали фронту. С 2015 года участие в международной акции принимает и Ростовская область. Общее число участников насчитывает около 80 стран мира.