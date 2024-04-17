В Ростове в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области спустя год вернется традиционное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая. Акция памяти, посвященная участникам ВОВ, пройдет во всех городах и районах региона. Об этом Donday сообщил координатор Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.— В этом году одним из ключевых элементов шествия станет участие родственников партизан и подпольщиков, которые были частью антифашистского сопротивления в годы войны, — поделился Андрей Кудряков. — Как и в 2022 году, к шествию присоединятся родственники погибших участников специальной военной операции.Акция пройдет не только в традиционном формате. Люди смогут разместить портреты своих родственников-ветеранов на автомобилях и одежде. Таким образом, чествовать героев Великой Отечественной Войны сможет любой желающий.— Портреты участников Великой Отечественной войны появятся на общественном транспорте и такси, — добавил Андрей Кудряков. — Некоторые граждане будут на своих домах размещать баннеры с изображениями героев или символикой «Бессмертного полка». Состоятся авто- и мотопробеги к местам братских могил. Уверен, что в этом году акция пройдет масштабно и покажет единство нашего общества.Маршрут будет классическим. Колонна выдвинется с площади Карла Маркса, выйдет на Театральную площадь, а затем и на улицу Большую Садовую. Завершится шествие на проспекте Соколова.Акция «Бессмертный полк» проходит в 80 странах по всему миру. Ее история началась в 1965 году, когда учащиеся новосибирской школы № 121 прошли по улицам города с фотографиями ветеранов. Массовый характер шествие приобрело в 2013 году. До 2020 года акцию проводили ежегодно. Затем из-за пандемии мероприятие перенесли в онлайн-формат. А в 2022-м люди снова прошли колонной, но в 2023-м не смогли этого сделать из-за принятых мер безопасности в связи с СВО.