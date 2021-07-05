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В Ростове ради нового ЖК снесли 40-летний универсам «Северный»

В Ростове ради нового ЖК снесли 40-летний универсам «Северный»
В Ростове-на-Дону начали работы по сносу универсама «Северного». Знаменитый двухэтажный объект, существовавший с 80-х годов, находился на бульваре Комарова, 28.

На месте универсама построят жилой комплекс «Северный бульвар», торговый центр и подземную парковку. Общая площадь постройки составит почти 90 тысяч квадратных метров. Из них жилье займет 38 тысяч квадратов. Строительство планируют закончить к 2025 году.

По словам руководителя Ростовского регионального отделения ВООПиК Александра Кожина, город не испытывает острой нужды в очередном жилом комплексе.

- Такую тенденцию нельзя назвать хорошей. В новых ЖК часто покупают квартиры с хорошим видом из окна - на верхних этажах. Нижние же будут пустовать, - прокомментировал стройку специалист. - При этом здание окупится, поэтому застройщик вряд ли будет переживать из-за прибыли. Однако объект используют не на 100%, а полупустых многоэтажек в городе и без того достаточно.

Универсам запомнился старшему поколению ростовчан не только как торговая площадка, но и развлекательный объект микрорайона. Он один из немногих пережил перестройку 90-х годов.

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