В Ростове работа трёх фонтанов частично нарушена из-за кражи деталей

Три фонтана в Ростове на протяжении всего лета будут работать не в полной мере. Об этом сообщили в администрации города.Причиной нарушения в работе стала кража деталей. От рук злоумышленников пострадали фонтан «Девушки собирающие виноград» в сквере на пересечении проспекта Будённовского и Большой садовой, архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» на площади Советов и фонтан «Покровский» на Кировском.Все три кражи произошли в период с 8 по 10 июня. Воры похитили распылительные форсунки, создающие водную картину. По словам специалистов при отсутствии этих элементов работа фонтанов в полной мере невозможна.В настоящее время розыском преступников занимается полиция.