В Ростове проспект Шолохова встал в пробку из-за поломки троллейбуса

В Ростове образовались огромные пробки из-за поломки троллейбуса на проспекте Шолохова. Общая протяженность заторов составляет несколько километров.Утром 25 июня сотни ростовчан оказались в пробке в районе старого автовокзала на проспекте Шолохова. Причиной стал троллейбус, которому потребовался ремонт. Сломавшийся транспорт перегородил часть дороги. Ситуацию усугубляет и перекрытый участок в районе Кривошлыковского переулка. Там до конца года проводят ремонтные работы.На проспекте Шолохова затор тянется от 14-й Линии до переулка Новороссийского. Движение затруднено в обе стороны. Аналогичная ситуация и на улицах 14-я Линия, 1-й Конной Армии, Ченцова-Буйнакской.Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке по 10-15 минут.