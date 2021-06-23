Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове проспект Шолохова встал в пробку из-за поломки троллейбуса

В Ростове проспект Шолохова встал в пробку из-за поломки троллейбуса
В Ростове образовались огромные пробки из-за поломки троллейбуса на проспекте Шолохова. Общая протяженность заторов составляет несколько километров.

Утром 25 июня сотни ростовчан оказались в пробке в районе старого автовокзала на проспекте Шолохова. Причиной стал троллейбус, которому потребовался ремонт. Сломавшийся транспорт перегородил часть дороги. Ситуацию усугубляет и перекрытый участок в районе Кривошлыковского переулка. Там до конца года проводят ремонтные работы.

На проспекте Шолохова затор тянется от 14-й Линии до переулка Новороссийского. Движение затруднено в обе стороны. Аналогичная ситуация и на улицах 14-я Линия, 1-й Конной Армии, Ченцова-Буйнакской.

Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке по 10-15 минут.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.