В Ростове на Шолохова образовалась огромная пробка из-за поломки троллейбуса

Из-за поломки троллейбуса на Шолохова в Ростове образовалась большая пробка. Машины простаивают в заторе от улицы Просвещения до 14-й Линии утром 10 марта.Причиной огромной пробки на одной из главных транспортных артерий города стал сломавшийся троллейбус. За ним встали еще несколько, один из которых оказался посреди проезжей части. В итоге общественный транспорт буквально перекрыл движение машин по проспекту.Автомобили двигаются со скоростью 5-10 километров в час. В заторе им придется простоять еще как минимум час. Так что опоздание на работу или по своим делам неминуемо.