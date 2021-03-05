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В Ростове на Шолохова образовалась огромная пробка из-за поломки троллейбуса

В Ростове на Шолохова образовалась огромная пробка из-за поломки троллейбуса
Из-за поломки троллейбуса на Шолохова в Ростове образовалась большая пробка. Машины простаивают в заторе от улицы Просвещения до 14-й Линии утром 10 марта.

Причиной огромной пробки на одной из главных транспортных артерий города стал сломавшийся троллейбус. За ним встали еще несколько, один из которых оказался посреди проезжей части. В итоге общественный транспорт буквально перекрыл движение машин по проспекту.

Автомобили двигаются со скоростью 5-10 километров в час. В заторе им придется простоять еще как минимум час. Так что опоздание на работу или по своим делам неминуемо.

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