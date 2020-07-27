В Ростове прошёл протестный марш в защиту городского ипподрома

В донской столице прошёл протестный марш в защиту ростовского ипподрома. Митинг начался около полудня 29 июля. Все недовольные коневладельцы, жокеи и тренеры вышли на площадку с плакатами и фотографиями, скакуны пустились рысцой вокруг островка на территории стадиона.Дончане, которым небезразлична судьба ипподрома с вековой историей, всё-таки достучались до владельцев спортивного объекта. Представитель компании «Агросоюз Юг Руси» разрешил открыть скаковой сезон 9 августа, не изменив арендную плату с прошлого года. Пока не понятно, состоятся ли на ипподроме скачки буквально через неделю, или же снова непредвиденные обстоятельства изменят планы конников.Как стало известно, протестные акции в защиту ростовского ипподрома начались в первых числах июля и распространились по всей стране. Тренеры, жокеи и любители конного спорта выходили на улицы разных городов России с плакатами, где большими буквами был выведен хэштег: #спаситеростовскийипподром. В митинге приняли участие Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Чечня, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Татарстан, Хакасия, Беларусь и другие. Даже европейская страна Испания поддержала протестующих ростовских конников.Дело в том, что сезон скачек должен был начаться 17 мая. В связи с эпидемиологической ситуацией старт первых соревнований пришлось отложить. С 29 июня участникам конных состязаний разрешили выходить на поле и проводить турниры.Оказалось, действующий генеральный директор ростовского ипподрома Валерий Овчаров подготавливал почву для достижения желаемой цели - ликвидации спортивного объекта для скакунов. На этой территории он планировал построить жилой комплекс, а ипподром перенести на левый берег Дона.По словам коневладельцев, они не против переехать на другое место на левом берегу. Только территория, которую предложили для нового конно-спортивного кластера, совсем не соответствует качеству и стандартам - два песчаных карьера и болото.- Сейчас руководство у конников забирает дом. Дайте нам новый, предложите нам лучшие условия. Мы разумные люди, в любом случае согласимся на них. Никому не нравятся эти обветшалые конюшни и печальное состояние трибун, - посетовали хозяева скакунов.Кроме того, беды с территорией ипподрома и переносом нового скакового сезона повлекли за собой ещё ряд других проблем. Из-за того, что лошадям негде было тренироваться в Ростовской области, хозяевам приходилось их возить на площадки соседних городов: в Краснодар, Элисту, Казань, Нальчик. Дорога конникам выходила в копеечку, да и на содержание профессиональных скакунов требовалось немало денег. Некоторым участникам пришлось продать своих жеребцов.С сегодняшнего дня, 29 июля, у конников появилась надежда на скорое открытие скачек. Хозяева верят, что за оставшиеся девять дней до начала соревнований они всё успеют организовать и всех оповестить. Главное, чтобы очередной форс-мажор не нарушил поставленных целей. По словам тренеров и коневладельцев, если им не дадут возможность провести конные состязания, протесты будут повторяться.