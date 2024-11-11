В Ростове на рабочей неделе прогнозируют похолодание и дожди

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На рабочей неделе в Ростове-на-Дону будет холодно и дождливо. Информацией поделились специалисты ростовского Гидромедцентра.В понедельник, вторник и среду, 11,12 и 13 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду. Скорость ветра составит не более четырех метров в секунду. В эти дни днем температура воздуха составит + 6 градусов. Ночью столбики термометров покажут отметку +3 градуса.В среду, 13 ноября, скорость ветра снизится до трех метров в секунду. Днем в городе будет + 6 градусов. Ночью похолодает до +1 градуса.В четверг, 14 ноября, днем термометры покажут отметку +5 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ночью произойдет похолодание, и температура опустится до +3 градусов.В пятницу, 15 ноября, рабочая неделя закончится ветром до четырех метров в секунду и дождливой погодой. В этот день днем потеплеет до +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут отметку +3 градуса.