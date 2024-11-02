В Ростове на праздничных выходных прогнозируют похолодание и дожди

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В праздничные выходные в Ростове-на-Дону будет холодно и дождливо. Информацией поделились специалисты ростовского Гидромедцентра.Официальные праздничные выходные в ноябре будут 3 и 4 ноября, а суббота, 2 ноября, является рабочим днем. Сотрудники ростовского Гидромедцентра поделились подробным прогнозом с 2 по 4 ноября.В субботу синоптики прогнозируют потепление. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Вечером температура опустится до + 2 градусов. Ближе к ночи обещают небольшой дождь со снегом. Порывы ветра составят более 20 метров в секунду.На следующий день, 3 ноября, в Ростове похолодает. Синоптики прогнозируют, что температура днем поднимется до +8 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1 градус.В праздничный понедельник весь день будет идти дождь. Порывы ветра составят более 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью столбики термометров покажут 0 градусов.