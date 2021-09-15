В Ростове прогнозируют пасмурные и дождливые выходные

В Ростове на выходных ожидаются небольшое похолодание и дождь. О погоде 18 и 19 сентября рассказали донские синоптики.В субботу температура воздуха составит +25 градусов, а к вечеру опустится до +14. В первую половину дня обещают переменную облачность. Однако вскоре небо полностью затянет тучами. Юго-восточный ветер не превысит трех метров в секунду.На следующий день, 19 сентября, температура воздуха опустится до +21 градуса. Ночью ветер сменит направление на южное и усилится до четырех метров в секунду. Тогда же в городе пройдут дожди.