В Ростове на выходных ожидается дождливая и пасмурная погода
В Ростове-на-Дону ожидаются дождь и пасмурная погода на выходных. О прогнозе на 24 и 25 апреля рассказали донские синоптики.
Осадки начнутся еще в пятницу, 23 апреля. Дождь обещают в первой половине дня. В это же время прогнозируют осадки и на следующий день. В субботу будет переменная облачность. Температура воздуха составит +16 градусов днем и +5 - ночью.
В воскресенье небо затянет тучами. В городе похолодает до +13 градусов. Западный ветер сменится северо-восточным и стихнет. Его скорость не превысит 2-3 метров в секунду.
Напомним, 23 апреля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозой и градом. В донском регионе ветер усилится до 22 метров в секунду (79 километров в час).
В период непогоды не рекомендуется оставлять автомобили под старыми деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Во время грозы стоит отключить дома все электроприборы и по возможности не выходить на улицу.