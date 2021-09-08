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На выходных в Ростове будет теплая и пасмурная погода

На выходных в Ростове будет теплая и пасмурная погода
В Ростове-на-Дону в конце недели прогнозируют пасмурную прохладную погоду. Об этом рассказали донские синоптики.

По данным специалистов, 11 сентября ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +27 градусов, а к вечеру опустится до +15.

На следующий день, 12 сентября, похолодает до +25 градусов. Небо затянет тучами, однако осадков не будет. Ночью столбики термометров покажут +14 градусов.

Все выходные на территории донской столицы прогнозируют восточный ветер. Сила его порывов не превысит 4 метров в секунду.

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