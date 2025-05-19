В Ростове прогнозируют дожди на новой рабочей неделе

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В Ростове на навой рабочей неделе прогнозируются осадки. Об этом заявили в ростовском Гидрометцентре.В понедельник, 19 мая, утром возможны осадки. Днем температура поднимется до +20 градусов, но ночью опустится до +11 градусов.Во вторник, 20 мая, ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +9 градусов.В среду, 21 мая, погода будет аналогичной.В четверг, 22 мая, будет облачно. Днем температура поднимется до +23 градусов, ночью опустится до +11.В пятницу, 23 мая, погода будет ясной. Днем столбик термометра достигнет +27 градусов, а ночью температура будет составлять +14 градусов.