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На предпраздничной рабочей неделе в Ростове будет прохладно и дождливо

На предпраздничной рабочей неделе в Ростове будет прохладно и дождливо
На предпраздничной рабочей неделе в Ростове-на-Дону будет прохладно и дождливо. О прогнозе погоды с 28 октября по 2 ноября сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 28 октября, ожидается пасмурная погода. Днём температура воздуха составит +12 градусов, а вечером опустится до +8 градусов. Во вторник, 29 октября, также будет облачно. Днем столбик термометра поднимется до отметки +14 градусов, а ночью температура опустится до +6 градусов. На следующий день, 30 октября, будет солнечно. Днём температура воздуха достигнет +12 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +3 градусов.

В четверг, 31 октября, температура поднимется до +12 градусов, а ночью опустится до +6. В пятницу, 1 ноября, будет облачно, с температурой до +11 градусов днем и до +9 ночью. В субботу, 2 ноября, прогнозируется дождь.Температура днем не превысит +13 градусов, а к вечеру опустится до +5.
Фото: Ростов ру
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