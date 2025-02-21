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Проект детского сада на 200 мест в Суворовском не одобрила экспертиза

Проект детского сада на 200 мест в Суворовском не одобрила экспертиза
Строительство детского сада в микрорайоне Суворовском откладывается. Дошкольное учреждение не прошло госэкспертизу. Об этом сообщается в документации Единого государственного реестра заключений экспертизы.

Согласно документу, речь идет о проекте детского сада на 200 мест в районе Военного городка № 140. Заказчиком является муниципальное управление капитального строительства администрации города.

Проект нового социального объекта появился еще в феврале 2024 года. Дошкольное учреждение должно было включать 200 мест и бассейн. Вероятно, что после отрицательного заключения госэкспертизы строительство откладывается.
Фото: дондей
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