В Ростове продлили запрет на остановку автобусов у кладбищ

В Ростове-на-Дону продлили запрет на остановку автобусов у кладбищ. Ограничения будут действовать в течение выходных до 12 мая.Общественный транспорт не будет останавливаться на 13 остановках. Среди них Левенцовка, поселок Первомайский, улица Богачева, Судоверфь, улица Кулагина, переулок Кущевский, ДГТУ, 2-я Линия, 4-я Линия, 14-я Линия, улица Ченцова, проспект Шолохова, переулок Молочный.Из-за ограничений автобусы №№ 30 и 77 будут ходить по другой схеме движения. Так, автобус № 77 будет двигаться только до площади Добровольского. По укороченному маршруту будет следовать и транспорт № 30. Схема движения будет выглядеть так: бульвар Комарова (северная сторона), проспект Космонавтов, разворот в створе бульвара Комарова (южная сторона), проспект Космонавтов, бульвар Комарова (северная сторона)