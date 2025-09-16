Новости
Перед судом в Ростовской области предстанет мужчина, угрожавший ножом мальчику

Перед судом в Ростовской области предстанет мужчина, угрожавший ножом мальчику. Инцидент произошло в июле текущего года в Родионово-Несветайском районе.

По имеющейся информации, 33-летний житель хутора Выдел выпивал алкоголь неподалеку от детской площадки. Он подошел к 16-летнему подростку и приставил к его животу нож. После словесных угроз обвиняемый нанес мальчику удары руками и ногами в область шеи и нижних конечностей. Подросток смог сбежать и спрятаться.

Против мужчины было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Будучи задержанным, обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.

Против мужчины смогли собрать достаточно доказательств его виновности. Уголовной дело фигуранта направлено в суд.
Фото: Дондей
