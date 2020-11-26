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В Ростовской области продают имущество обанкротившейся управляющей компании «Коммунальщик»

В Ростовской области продают имущество обанкротившейся управляющей компании «Коммунальщик»
На Дону в поселке Глубоком Каменского района продают имущество управляющей компании «Коммунальщик». Информация об этом опубликована в Едином реестре сведений о банкротстве.

Стоимость шести лотов составляет примерно два миллиона. На торги по банкротству выставлены автокраны, экскаватор, автогрейдер, комбинированная уборочная машина и автогидроподъёмник.

Ранее за 27 миллионов предприятие продавали полностью вместе со зданиями, сооружениями и всем оборудованием. Единственным условием для покупателей является то, что объект должен использоваться по назначению. То есть предоставлять коммунальные услуги жильцам обслуживаемых им домов.

МУП работает с 2002 года. В 2017-м учреждение разорилось, и его признали банкротом.

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