В Ростовской области продают имущество обанкротившейся управляющей компании «Коммунальщик»

На Дону в поселке Глубоком Каменского района продают имущество управляющей компании «Коммунальщик». Информация об этом опубликована в Едином реестре сведений о банкротстве.Стоимость шести лотов составляет примерно два миллиона. На торги по банкротству выставлены автокраны, экскаватор, автогрейдер, комбинированная уборочная машина и автогидроподъёмник.Ранее за 27 миллионов предприятие продавали полностью вместе со зданиями, сооружениями и всем оборудованием. Единственным условием для покупателей является то, что объект должен использоваться по назначению. То есть предоставлять коммунальные услуги жильцам обслуживаемых им домов.МУП работает с 2002 года. В 2017-м учреждение разорилось, и его признали банкротом.