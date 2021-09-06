Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове потушили масштабный пожар на складах с сеном

В Ростове потушили масштабный пожар на складах с сеном

В Ростове потушили масштабный пожар на складах с сеном. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области вечером 7 сентября.

Огонь вспыхнул около 17:30 в переулке Фермерском, 2а, где располагались большие железобетонные строения. За считанные минуты пламя распространилось и бушевало на 350 квадратных метрах. На месте работали 19 спасателей и восемь единиц техники. Пламя удалось потушить только спустя три часа - в 21:18.

К счастью, в огне никто не пострадал. Однако владельцам был нанесен многотысячный ущерб.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.