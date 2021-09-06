В Ростове потушили масштабный пожар на складах с сеном. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области вечером 7 сентября.Огонь вспыхнул около 17:30 в переулке Фермерском, 2а, где располагались большие железобетонные строения. За считанные минуты пламя распространилось и бушевало на 350 квадратных метрах. На месте работали 19 спасателей и восемь единиц техники. Пламя удалось потушить только спустя три часа - в 21:18.К счастью, в огне никто не пострадал. Однако владельцам был нанесен многотысячный ущерб.