В Ростове на большой площади горит склад с сеном

На большой площади в Ростове горит склад с сеном. Происшествие случилось в переулке Фермерском, 2а вечером 7 сентября.По данным МЧС по Ростовской области, пожар случился в железобетонном складском помещении, где хранилась растительность. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено порядка 350 квадратных метров склада. На месте работают 19 спасателей и восемь единиц техники.В настоящее время пожар локализован. Идет промывка конструкций. Есть ли пострадавшие или погибшие при пожаре, неизвестно.