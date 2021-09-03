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В Ростове на большой площади горит склад с сеном

В Ростове на большой площади горит склад с сеном
На большой площади в Ростове горит склад с сеном. Происшествие случилось в переулке Фермерском, 2а вечером 7 сентября.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар случился в железобетонном складском помещении, где хранилась растительность. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено порядка 350 квадратных метров склада. На месте работают 19 спасателей и восемь единиц техники.

В настоящее время пожар локализован. Идет промывка конструкций. Есть ли пострадавшие или погибшие при пожаре, неизвестно.

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