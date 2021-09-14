В Ростове на разработку плана по посадке хвойных растений потратят 100 млн рублей

Власти донской столицы ищут подрядчика, который разработает план по посадке хвойных насаждений. Соответствующая информация появилась 15 сентября на сайте госзакупок.Организатором закупки выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону. А заказчиками - администрации восьми районов Ростова: Ворошиловского, Кировского, Железнодорожного, Октябрьского, Пролетарского, Первомайского, Советского и Ленинского. Общая стоимость составила больше 99 миллионов рублей, в каждом из районов цена разная - в среднем от 8 до 16 миллионов на район. Источником финансирования выступает бюджета города.За эти деньги подрядчик должен составить план по планировке ландшафтных насаждений каждого из восьми районов. Разработка схем посадок хвойных деревьев на объектах озеленения, благоустройства, объектов улично-дорожной сети должна включать: сложившуюся дорожно-тропиночную сеть (при наличии); природные особенности территории; границы и площадь объекта; количество высаживаемых зеленых насаждений; схематическое изображение существующих зеленых насаждений на объекте озеленения с привязкой к новым высаживаемым растениям. Исполнитель должен производить работы по уходу за хвойными деревьями на протяжении всего срока действия муниципального контракта.Период ухода за зелеными насаждениями устанавливается с момента заключения муниципального контракта по 22 декабря 2023 года. Имя подрядчика станет известно 20 октября. Тогда же и должны начаться работы.