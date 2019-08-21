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В Ростове последний день рабочей недели станет самым жарким

В Ростове последний день рабочей недели станет самым жарким

В Ростове из-за сильной жары объявлено экстренное предупреждение. Пятница, 23 августа, станет самым жарким днём недели.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ростовской области, во второй половине дня 23 августа в Ростове ожидается сильная жара - до +40 градусов.
- Чтобы не допустить теплового или солнечного удара, рекомендуем не находиться на открытом солнце в часы его активности - с 12 до 16, - отметили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Ростовчанам также рекомендуют соблюдать правильный питьевой режим - пить понемногу в течение всего дня. В такую жару специалисты советуют отдавать предпочтение одежде из хорошо проветриваемых натуральных тканей, например хлопка или льна, светлых оттенков. На улице не стоит появляться без головного убора.

Напомним, что в Ростовской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается разведение костров и выжигание сухой травы, проведение пожароопасных работ. За нарушение режима предусмотрен штраф.

Добавим, что на выходных температура спадёт на несколько градусов.

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