В Ростове последний день рабочей недели станет самым жарким





В Ростове из-за сильной жары объявлено экстренное предупреждение. Пятница, 23 августа, станет самым жарким днём недели.



По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ростовской области, во второй половине дня 23 августа в Ростове ожидается сильная жара - до +40 градусов.

- Чтобы не допустить теплового или солнечного удара, рекомендуем не находиться на открытом солнце в часы его активности - с 12 до 16, - отметили в Управлении ГО и ЧС Ростова.



Ростовчанам также рекомендуют соблюдать правильный питьевой режим - пить понемногу в течение всего дня. В такую жару специалисты советуют отдавать предпочтение одежде из хорошо проветриваемых натуральных тканей, например хлопка или льна, светлых оттенков. На улице не стоит появляться без головного убора.



Напомним, что в Ростовской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается разведение костров и выжигание сухой травы, проведение пожароопасных работ. За нарушение режима предусмотрен штраф.



Добавим, что на выходных температура спадёт на несколько градусов.