В Ростове после сильного ливня затопило дорогу к школе № 86

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня затопило дорогу к школе № 86. Кадры местные жители опубликовали 9 ноября в соцсетях.По словам горожан, затопило пешеходный мостик рядом с учебным учреждением. На кадрах видно, что дождевая вода льет, как в водопаде, мощным потоком. Чтобы преодолеть препятствие, жители даже подложили ветки, по которым пробирались по мосту.- Там постоянно так. Смертельные ямы. Даже без дождя рядом ходить очень опасно, так как ещё нет и фонаря, - добавила в комментариях ростовчанка.Не исключено, что участок затопило из-за забитых ливневых канализаций. Каждый год с наступлением дождей Ростов буквально утопает в воде. Вероятно, на опасном участке дети могут поскользнуться и получить травмы. Дождевой поток может сбить с ног, и тогда тяжелых последствий избежать будет сложно.Пока ростовчанам следует быть аккуратнее на территории, чтобы не угодить в «ловушку».