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В Ростове после сильного ливня затопило дорогу к школе № 86

В Ростове после сильного ливня затопило дорогу к школе № 86
В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня затопило дорогу к школе № 86. Кадры местные жители опубликовали 9 ноября в соцсетях.

По словам горожан, затопило пешеходный мостик рядом с учебным учреждением. На кадрах видно, что дождевая вода льет, как в водопаде, мощным потоком. Чтобы преодолеть препятствие, жители даже подложили ветки, по которым пробирались по мосту.

- Там постоянно так. Смертельные ямы. Даже без дождя рядом ходить очень опасно, так как ещё нет и фонаря, - добавила в комментариях ростовчанка.

Не исключено, что участок затопило из-за забитых ливневых канализаций. Каждый год с наступлением дождей Ростов буквально утопает в воде. Вероятно, на опасном участке дети могут поскользнуться и получить травмы. Дождевой поток может сбить с ног, и тогда тяжелых последствий избежать будет сложно.

Пока ростовчанам следует быть аккуратнее на территории, чтобы не угодить в «ловушку».
Фото: СоцСети
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