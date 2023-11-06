В Ростове из-за сильного дождя 6 ноября затопило автобус № 67
В Ростове-на-Дону автобус № 67 затопило из-за сильного ливня. Снимки горожане опубликовали в соцсетях 6 ноября.
В донской столице вечером начался сильный ливень. Из-за неблагоприятной погоды затопило автобус № 67. На снимках видно, что вода попала в салон общественного транспорта. Пассажирам пришлось садиться на кресла повыше.
- Воды набралось прилично, откуда течёт — непонятно, - добавили ростовчане.
Горожане предположили, что улицу затопило дождевой водой настолько, что она просочилась в салон. Пока местным жителям следует быть аккуратнее на дорогах.