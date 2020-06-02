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В Ростове участковый полиции подозревается в продаже наркотиков

В Ростове участковый полиции подозревается в продаже наркотиков
В Ростове сотрудник отдела полиции Советского района подозревается в продаже наркотиков.

По информации источника Rostov.ru, участкового задержали 2 июня при передаче наркотических веществ сотрудники отдела собственной безопасности.

Как было установлено, 33-летний полицейский приобрел наркотики, в том числе героин, массой 3,78 грамма. Вещество он спрятал в туалете опорного пункта полиции на проспекте Коммунистическом. Там же он встретился с жительницей Ростова, которой собирался передать наркотики. Но сделка не состоялась, участкового задержали.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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