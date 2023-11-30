В Ростове появится генконсульство Белоруссии

Фото: Правительство Ростовской области.

В правительстве РФ поддержали открытие генерального консульства Белоруссии в Ростове-на-Дону. Зоной ответственности учреждения станут Волгоградская, Ростовская области, а также Республика Крым и Севастополь. Распоряжение о консульстве опубликовано на сайте правовой информации.Власти Ростовской области должны выделить служебные и жилые помещения для сотрудников генконсульства. Белорусской стороне будет предложено взять недвижимость в аренду или приобрести в собственность. Когда откроют учреждение, неизвестно.Консульство Белоруссии будет решать гражданские вопросы. Например, выдачу загранпаспортов, регистраций о рождении и виз.