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В Ростове появится генконсульство Белоруссии

В Ростове появится генконсульство Белоруссии
В правительстве РФ поддержали открытие генерального консульства Белоруссии в Ростове-на-Дону. Зоной ответственности учреждения станут Волгоградская, Ростовская области, а также Республика Крым и Севастополь. Распоряжение о консульстве опубликовано на сайте правовой информации.

Власти Ростовской области должны выделить служебные и жилые помещения для сотрудников генконсульства. Белорусской стороне будет предложено взять недвижимость в аренду или приобрести в собственность. Когда откроют учреждение, неизвестно.

Консульство Белоруссии будет решать гражданские вопросы. Например, выдачу загранпаспортов, регистраций о рождении и виз.
Фото: Правительство Ростовской области.
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