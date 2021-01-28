В Ростове появились парковки на мосту Малиновского

В Ростове появились перехватывающие парковки на мосту Малиновского. Это сделали, чтобы автомобилисты могли оставлять свои машины у моста, а сами проходить пешком по пешеходной части моста.Напомним, транспортные проблемы начались после закрытия моста 4 января. В первый рабочий день после праздников люди встали в огромные пробки, а общественный транспорт не справился с нагрузкой.Чтобы хоть как-то помочь дончанам пережить строительство и решить вопрос с пробками, около путепровода обустроили парковки. Однако сколько их, и каким образом там будет производиться парковка, пока не известно.Схема - ниже.