В конце апреля по мосту на Малиновского пустят общественный транспорт

Общественный транспорт пустят по мосту на Малиновского в первом полугодии 2021 года. Об этом губернатор Ростовской области заявил на пресс-конференции 26 января.Все работы, которые могут помешать своевременному завершению реконструкции путепровода, планируют закончить в марте. А к концу апреля в эксплуатацию введут новую часть моста.Это значительно облегчит дорожную ситуацию. В настоящее время жителям Ростова приходится переходить 2 километра пешеходной зоны моста пешком.Глава региона заявил, что лично займется вопросом о запуске дополнительных городских электричек, чтобы снизить загруженность.Мост на улице Малиновского закрыли 4 января. Через неделю, в первый рабочий день после новогодних праздников, перекрытие стало причиной дорожного коллапса. Донская столица буквально погрязла в девятибалльных пробках, и многим автомобилистам пришлось, побросав машины, пересесть на общественный транспорт.