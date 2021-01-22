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В конце апреля по мосту на Малиновского пустят общественный транспорт

В конце апреля по мосту на Малиновского пустят общественный транспорт
Общественный транспорт пустят по мосту на Малиновского в первом полугодии 2021 года. Об этом губернатор Ростовской области заявил на пресс-конференции 26 января.

Все работы, которые могут помешать своевременному завершению реконструкции путепровода, планируют закончить в марте. А к концу апреля в эксплуатацию введут новую часть моста.

Это значительно облегчит дорожную ситуацию. В настоящее время жителям Ростова приходится переходить 2 километра пешеходной зоны моста пешком.

Глава региона заявил, что лично займется вопросом о запуске дополнительных городских электричек, чтобы снизить загруженность.

Мост на улице Малиновского закрыли 4 января. Через неделю, в первый рабочий день после новогодних праздников, перекрытие стало причиной дорожного коллапса. Донская столица буквально погрязла в девятибалльных пробках, и многим автомобилистам пришлось, побросав машины, пересесть на общественный транспорт.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев

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