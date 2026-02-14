В Ростове появилась услуга романтического сопровождения на 14 февраля

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону появилась услуга романтического сопровождения на 14 февраля. Объявление о предложении размещено на известном интернет-сервисе.В День святого Валентина молодой человек предлагает девушкам различные услуги, включая поход в кино, совместную прогулку и публикацию фотографий в социальных сетях. Стоимость услуг варьируется от 2 до 4 тысяч рублей, однако по цена может быть договорной.Тот кто разместил объявление имеет опыт работы готов выполнять «срочные заказы». По отзывам, его оценили на пять баллов.