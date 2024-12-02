Житель Ростова предлагает услуги трезвого рыбака
Житель Ростова-на-Дону Александр предоставляет услугу «трезвый рыбак». Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.
Ростовчанин заявил, что готов ловить рыбу, а его клиенты могут спокойно отдыхать на свежем воздухе. Стоит сказать, что рыбалкой Александр занимается уже 25 лет.
- В один из выездов мне приходилось соседствовать с компанией, которая за двое суток закинула ради приличия только одну удочку. Они увидели, как я выпускаю полный садок рыбы, и подошли ко мне с предложением наловить им рыбы, пока они будут продолжать отдыхать, - поделился Александр.
Мужчина уточнил, что тогда его щедро отблагодарили, и после этого случая возникла идея начать заниматься необычным бизнесом.
Стоит сказать, что за 4 тысячи рублей Александр готов 12 часов заниматься настоящей рыбалкой. При себе у мужчины будут свои снасти, наживки и прикормки. Также в стоимость входит услуга «трезвый водитель», которая означает, что после отдыха предприниматель сможет отвезти своих клиентов по домам.
Объявление уже просмотрели 24 тысячи человек. По словам предпринимателя, ему уже поступило 15 заявок.