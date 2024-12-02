Житель Ростова предлагает услуги трезвого рыбака

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Житель Ростова-на-Дону Александр предоставляет услугу «трезвый рыбак». Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.Ростовчанин заявил, что готов ловить рыбу, а его клиенты могут спокойно отдыхать на свежем воздухе. Стоит сказать, что рыбалкой Александр занимается уже 25 лет.- В один из выездов мне приходилось соседствовать с компанией, которая за двое суток закинула ради приличия только одну удочку. Они увидели, как я выпускаю полный садок рыбы, и подошли ко мне с предложением наловить им рыбы, пока они будут продолжать отдыхать, - поделился Александр.Мужчина уточнил, что тогда его щедро отблагодарили, и после этого случая возникла идея начать заниматься необычным бизнесом.Стоит сказать, что за 4 тысячи рублей Александр готов 12 часов заниматься настоящей рыбалкой. При себе у мужчины будут свои снасти, наживки и прикормки. Также в стоимость входит услуга «трезвый водитель», которая означает, что после отдыха предприниматель сможет отвезти своих клиентов по домам.Объявление уже просмотрели 24 тысячи человек. По словам предпринимателя, ему уже поступило 15 заявок.