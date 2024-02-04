В Ростове погибла одна из кошек, спасенных из разрушенного дома на Нариманова

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону погибла одна из кошек, спасенных из дома на Нариманова. Об этом 4 февраля зоозащитники сообщили в соцсетях.Происшествие случилось вечером 27 января. Жильцы дома на Нариманова, 72/3 чудом уцелели, так как стена постройки рухнула. Экстренно спасатели эвакуировали ростовчан, их расселили в маневренный фонд. Однако в доме остались питомцы, которые на протяжении пяти дней жили без еды, воды и отопления.Только 1 февраля удалось провести операцию по спасению животных. Спасатели вытащили хвостиков с помощью вышки.Одна из кошек сразу попала в зооприют, так как хозяин от нее отказался. Пушистика привезли в тяжелом состоянии, пришлось реанимировать сердце. Однако уже через три дня у животного снова произошла остановка. Во второй раз кошке помочь не удалось.