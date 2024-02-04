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В Ростове погибла одна из кошек, спасенных из разрушенного дома на Нариманова

В Ростове погибла одна из кошек, спасенных из разрушенного дома на Нариманова
В Ростове-на-Дону погибла одна из кошек, спасенных из дома на Нариманова. Об этом 4 февраля зоозащитники сообщили в соцсетях.

Происшествие случилось вечером 27 января. Жильцы дома на Нариманова, 72/3 чудом уцелели, так как стена постройки рухнула. Экстренно спасатели эвакуировали ростовчан, их расселили в маневренный фонд. Однако в доме остались питомцы, которые на протяжении пяти дней жили без еды, воды и отопления.

Только 1 февраля удалось провести операцию по спасению животных. Спасатели вытащили хвостиков с помощью вышки.
Одна из кошек сразу попала в зооприют, так как хозяин от нее отказался. Пушистика привезли в тяжелом состоянии, пришлось реанимировать сердце. Однако уже через три дня у животного снова произошла остановка. Во второй раз кошке помочь не удалось.
Фото: Соцсети.
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