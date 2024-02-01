В Ростове начали операцию по спасению животных, застрявших в доме на Нариманова

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону началась операция по спасению животных из дома №72/3 на Нариманова. Около двух десятков животных находились в разрушенной постройке без воды и еды.Четвероногие остались взаперти после ЧП вечером 27 января. Сначала в здании рухнула часть стены под окнами первого этажа первого подъезда. К счастью, людей удалось эвакуировать в здание школы №82. Уже на следующее утро стена оказалась разрушена вплоть до пятого этажа. Тогда ростовчанам предоставили временное жилье в маневренном фонде на улице Уланской,15.Чтобы вернуть животных хозяевам, спасатели подготовили вышку. Таким образом им удалось спустить кошку Алису из 114-й квартиры. В настоящее время на месте продолжают дежурить экстренные службы. Им необходимо достать еще нескольких питомцев. Добавим, что хвостики находились в разрушенном доме без еды и воды в течение пяти дней. Хозяева надеются, что с их питомцами все в порядке и они лишь отделались испугом.Все это время глава администрации Ростова Алексей Логвиненко практически не комментировал ситуацию. Как сообщают жильцы разрушенного дома, чиновники не приложили усилий, чтобы вызволить питомцев. Лишь когда волонтеры забили тревогу, власти с гордостью сообщили о спасении несчастных животных. При этом все лавры по этому спасению приписали себе.