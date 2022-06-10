В Ростове подземный переход на Шолохова разваливается на глазах
В Ростове подземный переход на проспекте Шолохова практически разваливается на глазах. Одной из главных проблем стала разбитая плитка. Фото перехода опубликовал DonDay.ru.
Горожане больше года наблюдают дефекты недавно построенного перехода. Это ржавые пандусы, трещины в гранитных плитах и сломанные ступени.
- Подземка стала похожа на настоящую полосу препятствий, - рассказала местная жительница Ольга Кронская. - Несколько лет назад здесь меняли плитку, но она быстро пришла в негодность. Когда выпал снег, спуститься в переход и подняться вверх стало настоящим испытанием. Было настолько скользко, что даже песок, которым посыпали ступени, не помог.
Опасный переход приходится обходить всеми возможными способами. Некоторые предпочитают даже перебежать проезжую часть перед потоком машин, считая такой маневр куда безопаснее спуска по разбитой скользкой плитке.
Чуть более года назад с подобной жалобой обращались другая ростовчанка. С тех пор состояние ступеней к подземке стало еще хуже, однако никакой реакции от чиновников не последовало.