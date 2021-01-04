В Ростове подросток лег под колеса автобуса ради видео

В Ростове-на-Дону 16-летний местный блогер Вадим К. упал под колеса автобуса радио видео. Ролик парень с товарищем снимали на проспекте Космонавтов, 16б.Старшеклассники на новогодних каникулах нашли себе новое развлечение – выполнять опасные трюки. Зрелище прохожие наблюдали днем 6 января. Вадим К. отдал куртку другу, лег у автобуса № 33, следующего от Верхнего Темерника до Главного ж/д вокзала, и начал отжиматься.Мальчишка едва не покалечился в погоне за популярностью. Пассажирский транспорт несколько секунд стоял на остановке, а потом тронулся. К счастью, школьник вовремя успел отскочить на тротуар.Вадим в этот день стал настоящей звездой ростовских пабликов и очень этим гордится. Парень, который чуть было не сломал жизнь водителю автобуса, с удовольствием отвечает на комментарии и уверяет горожан, что с ним все в порядке.