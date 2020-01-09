В Ростове на Западном водитель автобуса № 96 сбил подростка



В Ростове-на-Дону пассажирский автобус с людьми сбил на «зебре» ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 января на проспекте Коммунистическом.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 60-летний водитель автобуса № 96 переезжал пешеходный переход, когда для пешеходов уже горел запрещающий сигнал. Подросток, выскочивший в это время на «зебру», не успел среагировать и угодил под колеса автобуса.



- В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося начата проверка.