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В Ростове на Западном водитель автобуса № 96 сбил подростка

В Ростове на Западном водитель автобуса № 96 сбил подростка
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус с людьми сбил на «зебре» ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 января на проспекте Коммунистическом.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 60-летний водитель автобуса № 96 переезжал пешеходный переход, когда для пешеходов уже горел запрещающий сигнал. Подросток, выскочивший в это время на «зебру», не успел среагировать и угодил под колеса автобуса.

- В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося начата проверка.

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