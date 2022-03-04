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В Ростове ФСБ задержала парня, подозреваемого в участии в «Правом секторе»

В Ростове ФСБ задержала парня, подозреваемого в участии в «Правом секторе»
В Ростове ФСБ задержала 29-летнего парня, подозреваемого в участии в запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

Оперативники ворвались в одну из квартир в Западном микрорайоне города, где он проживал, 4 марта. В жилище они нашли нашивки организации «Правый сектор» и незаконного вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия» (прим. – до 2015 года – «Добровольческий украинский корпус»). В ФСБ считают, что на стороне последнего молодой человек принимал участие в боевых действиях.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Организация деятельности экстремистской организации».
Фото: УФСБ России по Ростовской области
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