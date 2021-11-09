В Ростове подорожали молочка, мясо и мука

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В Ростове-на-Дону ряд продуктов условной корзины подорожал сразу на несколько рублей за неделю. Актуальные цены 11 ноября опубликовал Ростовстат.Цены подскочили на мясо, молочку и даже муку. На три рубля больше придется заплатить за баранину (488 рублей). В Шахтах за нее попросят всего 416 рублей. Сливочное масло дешевле покупать в Ростове. Однако неделю назад можно было сэкономить еще и три рубля за килограмм - оно стоило по 564 рубля (теперь - 567).На рубль подорожали яйца и охлажденные куры. Сейчас за них попросят 79 и 181 рубль соответственно. К слову, в Миллерово куры обойдутся в 162 рубля (на 19 рублей дешевле). Также на рубль увеличилась стоимость творога, сметаны и муки. Теперь они стоят 377, 249 и 41 рубль. А вот жители Таганрога могут купить творог за 334 рубля (на 43 рубля меньше). Сыр в Ростове подорожал на два рубля. За килограмм попросят 594 рубля, когда в Миллерово - 546.Маргарин и пшено практически не изменились в стоимости. Их цена составляет 154 и 50 рублей соответственно. Аналогичная ситуация - с вермишелью: стоимость остается в рамках 88 рублей. Также на прежнем уровне осталась и цена на хлеб. В зависимости от сорта муки он стоит от 56 до 64 рублей. Морковь и свинина стали самыми дешевыми в донской столице среди муниципалитетов региона. Килограмм мяса подешевел на три рубля (теперь - 322), а моркови - на рубль (39 рублей).