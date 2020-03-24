В Ростовской области за сутки под наблюдение из-за коронавируса попали более 500 человек



На Дону за сутки увеличилось число людей, оказавшихся под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус.



По данным донского управления Роспотребнадзора на 26 марта, медики наблюдают за состоянием 1 781 человека. Сутками ранее под медицинским наблюдением находились 1 263 человека. Таким образом, под контроль врачей за прошедший день попали ещё 518 жителей Ростовской области.



Также сообщается, что наблюдение снято с 720 дончан. Это пациенты, у которых диагноз не подтвердился.



На данный момент на Дону диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён у одного человека. С COVID-19 госпитализирована 29-летняя ростовчанка, прибывшая из Таиланда. В Россию девушка вернулась 21 марта. Через несколько дней, 25 марта, были получены положительные результаты теста на вирус. В настоящее время пациентка изолирована в ЦГБ им. Семашко.