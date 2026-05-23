В Аксае женщина погибла после столкновения двух машин

В Ростовской области пешеход погиб в ДТП с двумя автомобилями. Смертельная авария произошла 23 мая в Аксае.

Утром водитель «Нивы» подъезжал к перекрестку улицы Гагарина и проспекта Ленина. Предварительно, там он не разъехался с водителем «Порше». После столкновения у иномарки сильно смяло переднюю часть. Отечественный автомобиль вылетел с дороги на тротуар и снес пешеходное ограждение.

К сожалению, не обошлось без погибших. После удара одна из машин наехала на 80-летнюю женщину.

- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».
Фото: МБУ АР «УПЧС» 
