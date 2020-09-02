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В Ростове под медицинским наблюдением находятся 2 336 человек, которые могли контактировать с заболевшими COVID-19

В Ростове под медицинским наблюдением находятся 2 336 человек, которые могли контактировать с заболевшими COVID-19
Под медицинским наблюдением из-за вируса COVID-19, на самоизоляции дома, в Ростове-на-Дону находятся 2 336 человек. О данных на 4 сентября сообщили в администрации донской столицы.

Все пребывающие под медицинским наблюдением могли контактировать с людьми, которые заражены коронавирусом. За сутки таких ростовчан стало на 117 меньше.

Всего в донской столице опасный вирус выявили у 6 923 человек. Жертвами заболевания стали 143 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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