В Ростове под медицинским наблюдением находятся 2 336 человек, которые могли контактировать с заболевшими COVID-19

Под медицинским наблюдением из-за вируса COVID-19, на самоизоляции дома, в Ростове-на-Дону находятся 2 336 человек. О данных на 4 сентября сообщили в администрации донской столицы.Все пребывающие под медицинским наблюдением могли контактировать с людьми, которые заражены коронавирусом. За сутки таких ростовчан стало на 117 меньше.Всего в донской столице опасный вирус выявили у 6 923 человек. Жертвами заболевания стали 143 пациента.