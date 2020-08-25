Под медицинским наблюдением в Ростове из-за COVID-19 находятся 2 280 человек

В донской столице врачи обследуют 2 280 человек на наличие COVID-19. Об актуальных данных по состоянию на 27 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Так, все пребывающие под медицинским наблюдением могли ранее контактировать с зараженным коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки наблюдение сняли со 164 ростовчан.С начала пандемии в донской столице положительные результаты тестов на опасный вирус получили 6 435 человек. Выздоровели 5 554 жителя, скончались 126 пациентов.