Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Под медицинским наблюдением в Ростове из-за COVID-19 находятся 2 280 человек

Под медицинским наблюдением в Ростове из-за COVID-19 находятся 2 280 человек
В донской столице врачи обследуют 2 280 человек на наличие COVID-19. Об актуальных данных по состоянию на 27 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Так, все пребывающие под медицинским наблюдением могли ранее контактировать с зараженным коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки наблюдение сняли со 164 ростовчан.

С начала пандемии в донской столице положительные результаты тестов на опасный вирус получили 6 435 человек. Выздоровели 5 554 жителя, скончались 126 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.