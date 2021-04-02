В Ростове питьевая вода сутки течет по асфальту

Жители многоэтажки на улице Батуринская в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону рассказали donday.ru, что уже сутки из водопроводного колодца напротив их дома течет питьевая вода.Колодец расположен напротив пятиэтажного дома по адресу Батуринская, 13/14. Порыв здесь произошел около полудня 5 апреля.Из-за проливного дождя масштаб коммунального источника был неясен. Но утром следующего дня стало очевидно, что на дорогу вытекает чистая вода. Жители соседних домов жалуются, что это второй потоп за последние десять дней.