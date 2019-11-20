В Ростове на Зорге два дня течёт коммунальный фонтан: видео
На улице Зорге в Ростове-на-Дону вторые сутки не могут устранить коммунальную аварию.
Водопроводную трубу прорвало на пешеходном переходе возле кольца 339-й Стрелковой Дивизии. Порыв случился 21 ноября.
Утром следующего дня вода продолжала бежать по проезжей части. Благодаря морозу она быстро превратилась лёд, который из-за постоянного движения автомобилей собрался в сугробы вдоль бордюра.
Подъезжающие к остановке автобусы нагоняют воду на тротуар, и она быстро становится гладким катком.